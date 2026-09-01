Informations pratiques

Brianny

Journées européennes du patrimoine : visite de la chapelle Sainte-Apolline

Chapelle Brianny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre

Venez découvrir la chapelle Sainte-Apolline de Brianny, qui recèle une extraordinaire peinture murale. La Danse macabre (XVIe siècle) recouvre l’ensemble des murs et présente 29 couples morts/vifs, avec autant d’hommes que de femmes. .

Chapelle Brianny 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Journées européennes du patrimoine : visite de la chapelle Sainte-Apolline

L’événement Journées européennes du patrimoine : visite de la chapelle Sainte-Apolline Brianny a été mis à jour le 2026-09-04 par OT des Terres d’Auxois