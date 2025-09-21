Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la Chartreuse de Sautet Molières

Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la Chartreuse de Sautet Molières dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la Chartreuse de Sautet

713 allée de Sautet Molières Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Chartreuse du XVIIIème située dans cadre de verdure. Jardin, potager, verger et arboretum accès sur demande. .

713 allée de Sautet Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 12 40 isabellelaan@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la Chartreuse de Sautet

German : Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la Chartreuse de Sautet

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la Chartreuse de Sautet

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la Chartreuse de Sautet Molières a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides