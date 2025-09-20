Journées européennes du patrimoine Visite de la Collégiale Saint-Aubin Guérande

samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Visite de la Collégiale Saint-Aubin

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez les grandes étapes du chantier de restauration et redécouvrez ce monument central du patrimoine guérandais.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

