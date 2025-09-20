Journées européennes du patrimoine Visite de la Collégiale Saint-Aubin Guérande
Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 17:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez les grandes étapes du chantier de restauration et redécouvrez ce monument central du patrimoine guérandais.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
