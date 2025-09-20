Journées européennes du patrimoine visite de la commanderie de Pondaurat Parking de l’église Saint-Antoine Pondaurat

Journées européennes du patrimoine visite de la commanderie de Pondaurat samedi 20 septembre 2025.

Parking de l'église Saint-Antoine Le bourg Pondaurat Gironde

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Les bénévoles de l’association des Amis de la Commanderie Saint-Antoine de Pondaurat vous proposent une visite commentée de ce site historique remarquable. La commanderie est accolée à l’église de Pondaurat. Bâtiment classé au titre des Monuments historiques, il a été entièrement rénové ces dernières années et héberge un centre culturel ainsi qu’une halte pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. En complément, partez à la découverte de l’église Saint-Martin de Montphélix, dont les origines remontent aux IXᵉ et XIᵉ siècles, et laissez-vous conter l’histoire du village de Pondaurat. Gratuit, sans réservation. Départ des visites guidées à 15h. Possibilité de réserver d’autres créneaux de visites pour les groupes. .

+33 6 58 62 68 20 acsap.pondaurat@gmail.com

