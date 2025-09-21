Journées européennes du patrimoine visite de la commanderie de Sallebruneau Commanderie de Sallebruneau Frontenac

Commanderie de Sallebruneau 2-224 Sallebruneau Frontenac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, visitez librement l’extérieur du site (édifice, jardin, lavoir, cimetière) mais la visite à l’intérieur est interdite par mesures de sécurité. Un chantier de sauvegarde est actuellement réalisé par des bénévoles de l’association Recherches Archéologiques Girondines depuis juillet 1974. .

Commanderie de Sallebruneau 2-224 Sallebruneau Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 45 05 46

