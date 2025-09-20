Journées Européennes du Patrimoine visite de la crypte du Bayaà Salies-de-Béarn

Autrefois lieu de puisage en plein air, le bassin a été recouvert d’une voûte au 19ème siècle et depuis lors, cette crypte était totalement remplie d’eau salée. Après l’évacuation de cette eau salée et d’importants travaux, la crypte peut dorénavant être visitée. Cette descente sous ce qui est devenue la place principale de Salies-de-Béarn permet de pénétrer dans un espace où les jeux de lumière mettent en valeur une construction jamais dévoilée jusqu’à présent. C’est aussi l’occasion d’évoquer l’histoire liée à l’exploitation de l’eau salée depuis plus de 3000 ans. Uniquement sur réservation (11 places par visite). .

