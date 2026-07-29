UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Herbitzheim

Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique Herbitzheim

dimanche 20 septembre 2026 · Herbitzheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue de la Sarre
Ville
67260 Herbitzheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Herbitzheim

Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique

rue de la Sarre Herbitzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Plongez dans l’histoire de la ligne Maginot aquatique à Herbitzheim. Accompagné par le groupe d’histoire locale, découvrez le fonctionnement de cet ingénieux système défensif avant de visiter un bunker restauré, témoin remarquable de cette page de notre histoire. 0  .

rue de la Sarre Herbitzheim 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39  tourisme@alsace-bossue.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique Herbitzheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue