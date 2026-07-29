Informations pratiques

Herbitzheim

Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique

rue de la Sarre Herbitzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans l’histoire de la ligne Maginot aquatique à Herbitzheim. Accompagné par le groupe d’histoire locale, découvrez le fonctionnement de cet ingénieux système défensif avant de visiter un bunker restauré, témoin remarquable de cette page de notre histoire. 0 .

rue de la Sarre Herbitzheim 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique Herbitzheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue