Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique Herbitzheim
dimanche 20 septembre 2026 · Herbitzheim
Informations pratiques
Herbitzheim
Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique
rue de la Sarre Herbitzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Plongez dans l’histoire de la ligne Maginot aquatique à Herbitzheim. Accompagné par le groupe d’histoire locale, découvrez le fonctionnement de cet ingénieux système défensif avant de visiter un bunker restauré, témoin remarquable de cette page de notre histoire. 0 .
rue de la Sarre Herbitzheim 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite de la Ligne Maginot Aquatique Herbitzheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue