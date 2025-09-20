Journées Européennes du Patrimoine Visite de la mairie de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe

5 Place Raphaël Elize Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Visite de la mairie de Sablé-sur-Sarthe

Partez à la découverte de la mairie de Sablé-sur-Sarthe à travers une visite commentée apprenez son histoire, ses trésors cachés et les anciens plans de la ville datant de l’époque napoléonienne.

Sur inscription .

5 Place Raphaël Elize Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 50 48 50

English :

Visit to Sablé-sur-Sarthe town hall

German :

Besuch des Rathauses von Sablé-sur-Sarthe

Italiano :

Visita al municipio di Sablé-sur-Sarthe

Espanol :

Visita al ayuntamiento de Sablé-sur-Sarthe

