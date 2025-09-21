Journées Européennes du Patrimoine Visite de la Maison de maître (242 rue Grande) Pays de Fontainebleau Tourisme Fontainebleau

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

Découvrez une maison chargée d’histoire ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez cette élégante demeure du XIXᵉ siècle, aujourd’hui siège de l’Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau, Fontainebleau Tourisme.

Pays de Fontainebleau Tourisme 242 rue Grande Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 74 99 99 direction@fontainebleau-tourisme.com

English : Heritage Days Guided Tour of the Manor House (242 rue Grande)

Discover a house steeped in history! For the European Heritage Days, visit this elegant 19th-century residence, now home to the Pays de Fontainebleau Tourist Office, Fontainebleau Tourisme.

German :

Entdecken Sie ein geschichtsträchtiges Haus! Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals dieses elegante Haus aus dem 19. Jahrhundert, in dem heute das Fremdenverkehrsamt des Pays de Fontainebleau, Fontainebleau Tourisme, seinen Sitz hat.

Italiano :

Scoprite una casa ricca di storia! Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate questo elegante palazzo del XIX secolo, oggi sede dell’Ufficio del Turismo di Fontainebleau.

Espanol :

Descubra una casa cargada de historia En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite esta elegante mansión del siglo XIX, sede de la Oficina de Turismo de Fontainebleau.

