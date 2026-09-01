Informations pratiques

Passavant

Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand

Passavant Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la maison de Saint Joseph Marchand. Saint Joseph Marchand est né à Passavant et a évangélisé l’Indochine. Il fut canonisé en 1988 par Jean Paul II.

La visite permet de retracer les étapes marquantes de sa vie.

Prévenir une fois sur place en téléphonant au

Visites d’environ 45 min

Gratuit. .

Passavant 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 75 83 94

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English : Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand Passavant a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS