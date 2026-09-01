Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand Passavant
samedi 19 septembre 2026 · Passavant
Informations pratiques
Passavant
Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand
Passavant Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de la maison de Saint Joseph Marchand. Saint Joseph Marchand est né à Passavant et a évangélisé l’Indochine. Il fut canonisé en 1988 par Jean Paul II.
La visite permet de retracer les étapes marquantes de sa vie.
Prévenir une fois sur place en téléphonant au
Visites d’environ 45 min
Gratuit. .
Passavant 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 75 83 94
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English : Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand Passavant a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS