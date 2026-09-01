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Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand Passavant

samedi 19 septembre 2026 · Passavant

Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand Passavant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
25110 Passavant
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Passavant

Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand

Passavant Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la maison de Saint Joseph Marchand. Saint Joseph Marchand est né à Passavant et a évangélisé l’Indochine. Il fut canonisé en 1988 par Jean Paul II.
La visite permet de retracer les étapes marquantes de sa vie.
Prévenir une fois sur place en téléphonant au

Visites d’environ 45 min
Gratuit.   .

Passavant 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 75 83 94 

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English : Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite de la maison de Saint Joseph Marchand Passavant a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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