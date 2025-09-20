Journées Européennes du Patrimoine Visite de la Maison des Comtes de Gironde (Castillonnès) Castillonnès

4 rue du Petit Paris Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Longtemps propriété des Comtes de Gironde, cette demeure a connu de nombreuses transformations au fil de plus de huit siècles d’histoire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre prochain , la cour sera exceptionnellement ouverte au public durant les 2 jours, de 10 à 12h et de 14 à 17h

Vous pourrez y découvrir sa loggia, édifiée vers 1850, qui s’ouvre vers le sud-ouest, en direction de la colline. Cette élégante structure se distingue par une verrière en fer forgé, quatre grandes baies et huit piliers ornés de chapiteaux ioniques.

Un lieu chargé d’histoire à explorer librement ! .

4 rue du Petit Paris Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 48 61 66 nadeigebazzoli47@orange.fr

