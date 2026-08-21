Informations pratiques

Saint-Pern

Journées Européennes du patrimoine Visite de la Maison des petites soeurs des pauvres

1 Chemin de la Tour Saint-Pern Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

La communauté des petites sœurs des pauvres sera à découvrir le dimanche 20 septembre de 14h à 17h30.

Les soeurs accueilleront les visiteurs pour faire découvrir la cour, la chapelle, le grand couloir, le jardin, l’ancienne salle de couture, …

Une exposition sur Patrimoine de la photographie , à l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie. Elle sera sur les papes et la congrégation des petites sœurs des pauvres avec des photos des rencontres qui ont lieu avec ces derniers, de 1839 à nos jours. Du matériel anciens de photographie sera exposé. .

1 Chemin de la Tour Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 45 14 14

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite de la Maison des petites soeurs des pauvres Saint-Pern a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN