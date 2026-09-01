Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la Maison des potiers Maison des potiers Pabu

Informations pratiques

Pabu

Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la Maison des potiers

Maison des potiers 24 Lieu-dit Kerez Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lointains successeurs des potiers osismes (peuple gaulois de l’ouest de la Bretagne), dont la présence est attestée au IIe siècle, les potiers de Kerhré (La Poterie) et de Kerez sont mentionnés dès la fin du Moyen-Âge (XVe siècle). L’artisanat de la poterie est très présent dans le village de Kérez entre le XVe et le XIXe siècle ; l’un des principaux centres de production des Côtes- d’Armor, dont l’activité prend fin au début de la Première Guerre mondiale. Les potiers pabuais étaient spécialisés dans les objets du quotidien. La dernière maison de potiers du

village de Kérez à Pabu, datée du début du XVIIIe siècle, est acquise en 2021 par la municipalité qui, en collaboration avec l’association “Les Amis des potiers de Pabu”, a restauré cette maison dans un esprit qui tend à restituer l’atmosphère de la seconde moitié du XIXe siècle. Cette reconstitution d’un intérieur d’époque se propose d’évoquer, au travers d’objets du quotidien et de modestes témoignages archéologiques, la vie et le travail des potiers, ultimes héritiers d’une tradition deux fois millénaire. .

Maison des potiers 24 Lieu-dit Kerez Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 73 50 14

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la Maison des potiers Pabu a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol