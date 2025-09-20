Journées Européennes du Patrimoine Visite de la Maison du Département Maison du Département Niort
Maison du Département Mail Lucie Aubrac Niort Deux-Sèvres
Gratuit
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
Le samedi 20 septembre, venez découvrir l’ancienne caserne Du Guesclin, siège actuel du Conseil départemental. Construite à partir de 1734, elle abrite aujourd’hui les services de la collectivité.
Des visites guidées gratuites sont proposées à 14h30 et 15h30 pour explorer les différents espaces accueil, salle des délibérations, manège, bureaux, ainsi que le bureau de la Présidente.
Vous en apprendrez davantage sur l’histoire du site, mais aussi sur le fonctionnement et les missions du Département.
Maison du Département Mail Lucie Aubrac, Niort
Samedi 20 septembre Départs des visites à 14h30 et 15h30
Entrée gratuite .
Maison du Département Mail Lucie Aubrac Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 18 81 80 communication@deux-sevres.fr
