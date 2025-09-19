Journées Européennes du Patrimoine -Visite de la Maison Herbin Menton

Journées Européennes du Patrimoine -Visite de la Maison Herbin Menton vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine -Visite de la Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 09:30:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Plongez au cœur de l’artisanat gourmand ! Assistez en direct à la fabrication artisanale de nos confitures, préparées par nos maîtres confituriers. Venez échanger avec eux et découvrir notre savoir-faire.

.

2 rue du Vieux Collège Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 57 20 29 confitures.herbin@wanadoo.fr

English : European Heritage Days -Tour of the Maison Herbin

Dive into the heart of gourmet craftsmanship! See our jams being made by hand by our master jam-makers. Come and chat with them and discover our know-how.

German : Europäische Tage des Kulturerbes -Besuch des Maison Herbin

Tauchen Sie ein in das Herz des Gourmet-Handwerks! Seien Sie live bei der handwerklichen Herstellung unserer Konfitüren dabei, die von unseren Konfitürenmeistern zubereitet werden. Tauschen Sie sich mit ihnen aus und entdecken Sie unser Know-how.

Italiano : Giornate europee del patrimonio Visita alla Maison Herbin

Immergetevi nel cuore dell’artigianato gastronomico! Assistete alla preparazione delle nostre marmellate a mano da parte dei nostri maestri marmellatori. Venite a parlare con loro e scoprite il nostro know-how.

Espanol :

¡Sumérjase en el corazón de la artesanía gourmet! Observe cómo elaboran a mano nuestras mermeladas nuestros maestros confiteros. Venga a hablar con ellos y descubra nuestro saber hacer.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine -Visite de la Maison Herbin Menton a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles