Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic
samedi 19 septembre 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias
20 Rue de Quimper Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de la maison natale de l’auteur Pierre Jakez Hélias dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine : reconstitution de la pièce à vivre du début du XXè siècle et d’un espace muséographique consacré à la vie et l ‘œuvre de l’auteur du « Cheval d’orgueil ».
Organisé par la mairie .
20 Rue de Quimper Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 40 32
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden
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