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AGENDA · Pouldreuzic

Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic

samedi 19 septembre 2026 · Pouldreuzic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
20 Rue de Quimper
Ville
29710 Pouldreuzic
Département
Finistère
Tarif

Pouldreuzic

Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias

20 Rue de Quimper Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture de la maison natale de l’auteur Pierre Jakez Hélias dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine : reconstitution de la pièce à vivre du début du XXè siècle et d’un espace muséographique consacré à la vie et l ‘œuvre de l’auteur du « Cheval d’orgueil ».
Organisé par la mairie   .

20 Rue de Quimper Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 40 32 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden

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