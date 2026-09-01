Informations pratiques

Pouldreuzic

Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias

20 Rue de Quimper Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de la maison natale de l’auteur Pierre Jakez Hélias dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine : reconstitution de la pièce à vivre du début du XXè siècle et d’un espace muséographique consacré à la vie et l ‘œuvre de l’auteur du « Cheval d’orgueil ».

Organisé par la mairie .

20 Rue de Quimper Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 40 32

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la maison natale de Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden