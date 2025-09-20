Journées Européennes du Patrimoine Visite de La Résidence des Indes La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine Visite de La Résidence des Indes La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

74 chemin du Rempart (Près de la Porte Neuve) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Vous connaissez la Résidence des Indes, mais connaissez-vous son histoire et son musée?

Si vous êtes curieux d’en savoir plus, nous vous convions à une de nos cinq visites guidées prévues en petits groupes, pour les Journées Européennes du Patrimoine.

English : Guided tour Journées Européennes du Patrimoine La Résidence des Indes

Housed in an 18th-century shipowner’s mansion, the museum tells the story of the Orient in La Rochelle, with Chinese, Japanese and Indian objects, a cabinet of tribal curiosities, a large Indian fresco and a unique collection of Indian erotic art.

German : Führung Journées Européennes du Patrimoine La Résidence des Indes

In einem Reedereihotel aus dem 18. Jahrhundert erzählt das Museum die orientalische Geschichte von Rochelle mit chinesischen, japanischen und indischen Objekten, einem Kuriositätenkabinett der Stämme, einem großen indischen Fresko und einer einzigartigen Sammlung indischer Erotikkunst.

Italiano :

Conoscete la Résidence des Indes, ma conoscete la sua storia e il suo museo?

Se siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo a partecipare a una delle cinque visite guidate previste per piccoli gruppi durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol : Visita guiada Journées Européennes du Patrimoine La Résidence des Indes

Ubicado en una mansión de armadores del siglo XVIII, el museo cuenta la historia de Oriente en La Rochelle, con objetos chinos, japoneses e indios, un gabinete de curiosidades tribales, un gran fresco indio y una colección única de arte erótico indio.

