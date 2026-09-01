Journées Européennes du Patrimoine > Visite de la résidence du Préfet maritime CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine > Visite de la résidence du Préfet maritime

CHERBOURG-OCTEVILLE 12 Rue des Bastions Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la résidence du préfet de la Manche et de la mer du Nord.

Ancien hôtel particulier du milieu du XVIIIe siècle, construit par l’architecte Jacques-Martin Maurice. Un lieu chargé d’Histoire, en plein cœur de Cherbourg, illustrée par de nombreuses archives patrimoniales.

Panneaux de présentation du préfet maritime (historique, missions).

Exposition en réalité augmentée sur le thème des 400 ans de la Marine Nationale.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme du Cotentin.

Carte d’identité ou passeport à présenter sur place.

Durée de la visite : 30 minutes. .

CHERBOURG-OCTEVILLE 12 Rue des Bastions Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 nathalie.lelandais@intradef.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite de la résidence du Préfet maritime

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite de la résidence du Préfet maritime Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin