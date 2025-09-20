Journées européennes du patrimoine Visite de la salle du conseil municipal classée Place Maurice Faure Saillans

Journées européennes du patrimoine Visite de la salle du conseil municipal classée Place Maurice Faure Saillans samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Visite de la salle du conseil municipal classée

Place Maurice Faure Mairie Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Située au 1er étage de la mairie construite en 1888, la salle du conseil municipal est classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1987 pour ses décors et son mobilier.

.

Place Maurice Faure Mairie Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr

English :

Located on the 1st floor of the town hall built in 1888, the council chamber has been listed as a historic monument since 1987 for its decor and furnishings.

German :

Der Ratssaal befindet sich im ersten Stock des 1888 erbauten Rathauses und ist seit 1987 aufgrund seiner Dekoration und seines Mobiliars im Zusatzinventar der historischen Denkmäler aufgeführt.

Italiano :

Situata al 1° piano del Municipio, costruito nel 1888, la sala consiliare è stata classificata come monumento storico dal 1987 per le sue decorazioni e i suoi arredi.

Espanol :

Situado en la 1ª planta del Ayuntamiento, construido en 1888, el salón de plenos está catalogado como monumento histórico desde 1987 por su decoración y mobiliario.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite de la salle du conseil municipal classée Saillans a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme