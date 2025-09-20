Journées Européennes du Patrimoine Visite de la station d’épuration de Colmar Colmar

200 rue du Ladhof Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Découverte des étapes de traitement des eaux usées de la station d’épuration de Colmar une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Douche, vaisselle, chasse d’eau… autant de gestes quotidiens qui nécessitent de l’eau.

Une fois utilisée, cette eau salie, appelée eau usée, est acheminée vers la station de traitement de Colmar

pour être nettoyée à travers différentes étapes qui permettent de la transformer en eau propre, avant d’être restituée à la nature !

Une découverte à ne pas manquer inscrivez-vous !

La visite dure environ 1 heure et se termine par un moment d’échange convivial avec les équipes sur place.

Merci de prévoir des chaussures plates et fermées

Pour toute demande complémentaire, merci d’envoyer un mail à coralie.simonet@veolia.com .

200 rue du Ladhof Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 50 92 61 coralie.simonet@veolia.com

English :

Discover how wastewater is treated at the Colmar wastewater treatment plant: an essential facility for preserving the environment!

German :

Entdecken Sie die Schritte der Abwasserbehandlung in der Kläranlage von Colmar: eine Anlage, die für den Erhalt der Umwelt von entscheidender Bedeutung ist!

Italiano :

Scoprite le diverse fasi del trattamento delle acque reflue presso l’impianto di depurazione di Colmar: una struttura essenziale per la protezione dell’ambiente!

Espanol :

Descubra las diferentes etapas del tratamiento de las aguas residuales en la depuradora de Colmar: ¡una instalación esencial para proteger el medio ambiente!

