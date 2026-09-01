Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Archipel – Salle de spectacles et de congrès Granville
dimanche 20 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Archipel – Salle de spectacles et de congrès
Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La salle de spectacle de l’Archipel fut édifiée au cœur du Casino dessiné pour Granville par l’Architecte Auguste Bluysen. Construit en 1911, le bâtiment a vu son environnement et son activité évoluer au gré de l’aménagement de la ville. Venez visiter ce lieu étonnant lors des journées du Patrimoine, découvrez l’histoire et les coulisses de ce lieu atypique ! .
Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Archipel – Salle de spectacles et de congrès
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Archipel – Salle de spectacles et de congrès Granville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer
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