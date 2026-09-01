Informations pratiques

Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Archipel – Salle de spectacles et de congrès

Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La salle de spectacle de l’Archipel fut édifiée au cœur du Casino dessiné pour Granville par l’Architecte Auguste Bluysen. Construit en 1911, le bâtiment a vu son environnement et son activité évoluer au gré de l’aménagement de la ville. Venez visiter ce lieu étonnant lors des journées du Patrimoine, découvrez l’histoire et les coulisses de ce lieu atypique ! .

Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Archipel – Salle de spectacles et de congrès

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Archipel – Salle de spectacles et de congrès Granville a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer