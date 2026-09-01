Informations pratiques

Coulans-sur-Gée

Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église de Coulans-sur-Gée

Place Saint-Martin Coulans-sur-Gée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’église Saint-Martin du village de Coulans-sur-Gée

Visite de l’extérieur et de l’intérieur de l’église et de son environnement.

Accès libre .

Place Saint-Martin Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 82 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the Saint-Martin Church in the village of Coulans-sur-Gée

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église de Coulans-sur-Gée Coulans-sur-Gée a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Sarthe