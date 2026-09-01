Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église de Coulans-sur-Gée Coulans-sur-Gée
samedi 19 septembre 2026 · Coulans-sur-Gée
Informations pratiques
Coulans-sur-Gée
Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église de Coulans-sur-Gée
Place Saint-Martin Coulans-sur-Gée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’église Saint-Martin du village de Coulans-sur-Gée
Visite de l’extérieur et de l’intérieur de l’église et de son environnement.
Accès libre .
Place Saint-Martin Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 82 16
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English :
Come discover the Saint-Martin Church in the village of Coulans-sur-Gée
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église de Coulans-sur-Gée Coulans-sur-Gée a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Sarthe
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