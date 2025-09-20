Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église de La Brède Place Saint-Jean d’Etampes La Brède
Place Saint-Jean d’Etampes Eglise de La Brède La Brède Gironde
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre de l’église tout au long du week-end. Explorez librement ce lieu de culte et son patrimoine témoin de siècles d’histoire.
Visites commentées pour aller plus loin :
samedi et dimanche à 10H 15h et 17h
Participez au concours photo sur les églises de la paroisse des Graves règlement sur le site https://www.amis-eglise-labrede.fr .
Place Saint-Jean d’Etampes Eglise de La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 60 89 lame.labrede@gmail.com
