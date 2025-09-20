Journées européennes du Patrimoine Visite de l’église de Lugagnac Saint-Eutrope-de-Born

Journées européennes du Patrimoine Visite de l'église de Lugagnac Saint-Eutrope-de-Born samedi 20 septembre 2025.

1322 Route de Lugagnac Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Bâtie au XVème siècle, l’église de Lugagnac est en partie détruite par les guerres de religion. Elle est reconstruite au XVIIème siècle ainsi que les chapelles Saint-Roch et Saint-Jean. À la Révolution, elle est vendue, mais est rendue à l’évêché au XIXème siècle.

Aujourd’hui désacralisée et propriété de la commune, elle a fait en 1990 l’objet d’une totale restauration, achevée par la création de six vitraux par Olivier Debré.

Visite libre (vous trouverez sur place une notice de visite en français, anglais et néerlandais) .

+33 6 74 19 14 86 noelledegremont@gmail.com

