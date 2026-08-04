Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église de Nointot Eglise Nointot

Informations pratiques

Nointot

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église de Nointot

Eglise 40 Route de Bolbec Nointot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le conseil municipal de Nointot souhaite ouvrir les portes de son église, le dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h.

Cette journée permettra à tous de découvrir son histoire, son architecture et les événements marquants qui ont façonné son identité au fil des siècles.

Un retour sur son rôle dans la vie locale mettra en lumière son importance culturelle, sociale et spirituelle.

Les visiteurs pourront ainsi mieux comprendre les liens étroits qui unissent ce lieu emblématique à l’histoire de la commune.

Cette journée sera un moment privilégié de partage et de valorisation du patrimoine local. .

Eglise 40 Route de Bolbec Nointot 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 83 19

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église de Nointot

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église de Nointot Nointot a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme