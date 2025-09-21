Journées Européennes du Patrimoine / Visite de l’église de St Maffre Hameau de St Maffre Bruniquel
Hameau de St Maffre Eglise de St Maffre Bruniquel Tarn-et-Garonne
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Visite libre de l’église de St Maffre. Le dimanche 21 de 9h à 18h. Gratuit.
Hameau de St Maffre Eglise de St Maffre Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 23 19 lesamisdeleglisedesaintmaffre@gmail.com
English :
Free visit of the church of St Maffre. Sunday 21st from 9am to 6pm. Free admission.
German :
Freie Besichtigung der Kirche von St Maffre. Am Sonntag, den 21. von 9:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos.
Italiano :
Visita gratuita della chiesa di St Maffre. Domenica 21 dalle 9.00 alle 18.00. Ingresso libero.
Espanol :
Visita gratuita de la iglesia de St Maffre. Domingo 21 de 9.00 a 18.00 h. Entrada gratuita.
