Informations pratiques

Saillans

Journées Européennes du patrimoine – Visite de l’église de Véronne

Eglise de Véronne Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’église de Véronne.

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Eglise de Véronne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 05 accueil@mairiedesaillans26.fr

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English :

Tour of the Church of Véronne.

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite de l’église de Véronne Saillans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme