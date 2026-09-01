AGENDA · Saillans
Journées Européennes du patrimoine – Visite de l’église de Véronne Saillans
samedi 19 septembre 2026 · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Journées Européennes du patrimoine – Visite de l’église de Véronne
Eglise de Véronne Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de l’église de Véronne.
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Eglise de Véronne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 05 accueil@mairiedesaillans26.fr
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English :
Tour of the Church of Véronne.
L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite de l’église de Véronne Saillans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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