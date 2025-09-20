JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’ÉGLISE ET DU VILLAGE Villespassans

Villespassans Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

14h visite accompagnée dans la commune par le maire, au travers d’anecdotes, d’objets et de sites clés : château médiéval, église, remparts, four, épicerie…

16h-17h30 : visite guidée de l’église autour des objets remarquables et restaurés dans le cadre du Plan-Objet Sud- Hérault et présentation de l’œuvre L’eau à la bouche de Valérie du Chéné en présence de l’artiste.

Villespassans 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 04 53 mairiedevillespassans@wanadoo.fr

English :

2pm: guided tour of the commune by the mayor, with anecdotes, objects and key sites: medieval castle, church, ramparts, oven, grocery store?

4pm 5:30pm: guided tour of the church, featuring remarkable objects restored as part of the Plan-Objet Sud- Hérault program, and presentation of the work L?eau à la bouche by Valérie du Chéné, in the presence of the artist.

German :

14 Uhr: Begleiteter Rundgang durch die Gemeinde mit dem Bürgermeister anhand von Anekdoten, Objekten und Schlüsselstellen: mittelalterliches Schloss, Kirche, Stadtmauern, Backofen, Lebensmittelgeschäft?

16:00-17:30 Uhr: Führung durch die Kirche zu den bemerkenswerten und im Rahmen des Plan-Objet Sud-Hérault restaurierten Objekten und Präsentation des Werks L’eau à la bouche von Valérie du Chéné

Italiano :

ore 14.00: visita guidata del comune da parte del sindaco, con aneddoti, oggetti e luoghi chiave: castello medievale, chiesa, bastioni, forno, negozio di alimentari?

ore 16.00-17.30: visita guidata della chiesa, con particolare attenzione ai notevoli oggetti restaurati nell’ambito del programma Plan-Objet Sud- Hérault, e presentazione dell’opera L’eau à la bouche di Valérie du Chéné alla presenza dell’artista.

Espanol :

14:00 h: visita guiada del municipio por el alcalde, con anécdotas, objetos y lugares clave: castillo medieval, iglesia, murallas, horno, tienda de ultramarinos..

16:00 17:30: visita guiada de la iglesia, centrada en los notables objetos restaurados en el marco del programa Plan-Objet Sud- Hérault, y presentación de la obra L’eau à la bouche de Valérie du Chéné en presencia de la artista.

