Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Eglise et tour romane à la Cropte La Cropte

Le Bourg La Cropte Mayenne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’Eglise et tour romane à la Cropte

Visite libre et gratuite de l’église et de la Tour romane du 11ème siècle. .

Le Bourg La Cropte 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 43 13

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Romanesque church and tower at La Cropte

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die romanische Kirche und den Turm in La Cropte

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la chiesa romanica e la torre di La Cropte

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia y la torre románicas de La Cropte

