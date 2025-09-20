Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Eglise et tour romane à la Cropte La Cropte
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Eglise et tour romane à la Cropte La Cropte samedi 20 septembre 2025.
Le Bourg La Cropte Mayenne
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’Eglise et tour romane à la Cropte
Visite libre et gratuite de l’église et de la Tour romane du 11ème siècle. .
Le Bourg La Cropte 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 43 13
English :
As part of the European Heritage Days, discover the Romanesque church and tower at La Cropte
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die romanische Kirche und den Turm in La Cropte
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la chiesa romanica e la torre di La Cropte
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia y la torre románicas de La Cropte
