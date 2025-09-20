Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Notre-Dame Cossé-en-Champagne

Place de l’Eglise Cossé-en-Champagne Mayenne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir l’église Notre-Dame de Cossé-en-Champagne !

Un guide sera sur place pour vous accueillir et vous raconter l’histoire de cette église typique de la Mayenne, bâtie au XIIème siècle et de ses fresques uniques des XVème et XIXème siècles. Visite libre. .

Place de l'Eglise Cossé-en-Champagne 53340 Mayenne Pays de la Loire

As part of the European Heritage Days, discover the Château de Varennes l’Enfant and its exterior.

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals das Schloss Varennes l’Enfant und seine Außenanlagen.

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Castello di Varennes l’Enfant e il suo parco.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el castillo de Varennes l’Enfant y su recinto.

