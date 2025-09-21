Journées européennes du Patrimoine visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont Saint-Jean-Pied-de-Port
Journées européennes du Patrimoine visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont
Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont .
Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
English : Journées européennes du Patrimoine visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont
German : Journées européennes du Patrimoine visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont
Italiano :
Espanol : Journées européennes du Patrimoine visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont
L’événement Journées européennes du Patrimoine visite de l’église Notre Dame du Bout du Pont Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque