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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE Pierrerue

samedi 19 septembre 2026 · Pierrerue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rue de l'Eglise
Ville
34360 Pierrerue
Département
Hérault
Tarif

Pierrerue

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE

Rue de l’Eglise Pierrerue Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites libres de l’église édifiée au XVIIe siècle dont un linteau porte la date 1602.
Visites libres de l’église édifiée au XVIIe siècle dont un linteau porte la date 1602.   .

Rue de l’Eglise Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 01 55 

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE

Self-guided tours of the 17th-century church, whose lintel bears the date 1602.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE Pierrerue a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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