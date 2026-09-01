JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ABDON ET- SENNEN Pierrerue
samedi 19 septembre 2026 · Pierrerue
Informations pratiques
Pierrerue
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ABDON ET- SENNEN
Combejean Pierrerue Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites libres de l’église du XIXe siècle dont la cloche datée de 1668 est classée au titre des Monuments historiques.
Visites libres de l’église du XIXe siècle dont la cloche datée de 1668 est classée au titre des Monuments historiques. .
Combejean Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 01 55 pierrerue.mairie@wanadoo.fr
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ABDON ET- SENNEN
Self-guided tours of the 19th-century church, whose bell, dating from 1668, is designated a Historic Monument.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ABDON ET- SENNEN Pierrerue a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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