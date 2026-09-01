JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ Pierrerue
samedi 19 septembre 2026 · Pierrerue
Informations pratiques
Pierrerue
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Rue de l’Eglise Pierrerue Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites libres de l’église édifiée au XVIIe siècle dont un linteau porte la date 1602.
Visites libres de l’église édifiée au XVIIe siècle dont un linteau porte la date 1602. .
Rue de l’Eglise Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 01 55
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Self-guided tours of the 17th-century church, whose lintel bears the date 1602.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ Pierrerue a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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