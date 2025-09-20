Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Aubin Rue de Normandie La Roche-Neuville
Rue de Normandie Eglise Saint-Aubin La Roche-Neuville Mayenne
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Aubin à la Roche-Neuville.
Visite libre de l’église St-Aubin église romane dotée d’un retable du maître d’hôtel construit en 1657 présentant les caractéristiques des retables lavallois. .
English :
As part of the European Heritage Days, discover the Saint-Aubin church in La Roche-Neuville.
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Aubin in La Roche-Neuville.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la chiesa di Saint-Aubin a La Roche-Neuville.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia de Saint-Aubin en La Roche-Neuville.
