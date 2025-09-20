Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint Etienne à Reux Reux

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint Etienne à Reux Reux samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint Etienne à Reux

Église de Reux Reux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Patrimoine architectural

Visite commentée par une guide conférencière (Catherine MENNESSON) de l’Eglise Saint-Etienne de Reux.

Perchée sur les hauteurs, l’église Saint-Étienne veille depuis des siècles sur la vallée de la Touques.

Construite en pierre calcaire locale, son architecture sobre et massive reflète les influences romanes et gothiques typiques des églises rurales du Pays d’Auge. Sa tour carrée, impressionnante par ses proportions, domine et s’impose comme un repère visuel dans le paysage.

À l’intérieur, la sobriété de la nef contraste avec la richesse du mobilier. La poutre de gloire, en bois sculpté, marque le passage symbolique entre nef et chœur. Surmontée du Christ en croix entouré de la Vierge et de Saint-Jean, elle attire le regard par sa force spirituelle et son équilibre esthétique. À proximité, un lutrin ancien en bois tourné témoigne du passé liturgique de l’église, tout comme la bannière de procession, richement brodée, qui ornait autrefois les fêtes paroissiales.

Sur les murs, le chemin de croix invite à la contemplation, tandis qu’une peinture d’inspiration flamande, précieuse et discrète, apporte une touche artistique rare. Les chandeliers en fer forgé participent à l’atmosphère recueillie du lieu, complétée par les vitraux qui filtrent une lumière douce et colorée, illuminant les visages sculptés et les détails du chœur.

Samedi 20 septembre 2025 à 14h30

Gratuit, sur réservation .

Église de Reux Reux 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 81 45 commune.reux@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint Etienne à Reux

Architectural heritage

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint Etienne à Reux

Architektonisches Erbe

Italiano :

Patrimonio architettonico

Espanol :

Patrimonio arquitectónico

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint Etienne à Reux Reux a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Terre d’Auge Tourisme