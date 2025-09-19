Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Gervais Saint-Protais Rue de l’Église Vinay
Rue de l’Église Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais Vinay Marne
Début : 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-19 17:00:00
2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
Tout public
A travers une visite guidée ponctuée d’anecdotes et de souvenirs, entrez dans l’église Saint-Gervais Saint-Protais de Vinay. Eric Filaine, maire, vous fera découvrir ses trésors, tels que son clocher du XIe siècle et sa nef du XIIe siècle. Cette déambulation vous fera voyager à travers l’histoire, l’architecture et un patrimoine d’exception grâce à de nombreuses reliques, témoins de l’héritage de la commune et de ses habitants.
Visite libre
Vendredi 19 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h (départs toutes les heures)
Dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h (départs toutes les heures)
Durée 1 heure
8 personnes max.
Réservation sur le site de l’Office de Tourisme Epernay en Champagne .
Rue de l’Église Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais Vinay 51530 Marne Grand Est
