Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Gervais Saint-Protais Rue de l’Église Vinay

Rue de l’Église Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais Vinay Marne

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

A travers une visite guidée ponctuée d’anecdotes et de souvenirs, entrez dans l’église Saint-Gervais Saint-Protais de Vinay. Eric Filaine, maire, vous fera découvrir ses trésors, tels que son clocher du XIe siècle et sa nef du XIIe siècle. Cette déambulation vous fera voyager à travers l’histoire, l’architecture et un patrimoine d’exception grâce à de nombreuses reliques, témoins de l’héritage de la commune et de ses habitants.

Visite libre

Vendredi 19 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h (départs toutes les heures)

Dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h (départs toutes les heures)

Durée 1 heure

8 personnes max.

Réservation sur le site de l’Office de Tourisme Epernay en Champagne .

Rue de l’Église Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais Vinay 51530 Marne Grand Est

