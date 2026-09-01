JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN Creissan
samedi 19 septembre 2026 · Creissan
Informations pratiques
Creissan
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Boulevard Pasteur Creissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites libres de cette petite église romane du XIIe siècle qui appartenait au Chapitre de Saint-Just de Narbonne.
Visites libres de cette petite église romane du XIIe siècle qui appartenait au Chapitre de Saint-Just de Narbonne. .
Boulevard Pasteur Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 75 41
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Self-guided tours of this small 12th-century Romanesque church, which belonged to the Chapter of Saint-Just in Narbonne.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN Creissan a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN