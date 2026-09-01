Informations pratiques

Creissan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Boulevard Pasteur Creissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites libres de cette petite église romane du XIIe siècle qui appartenait au Chapitre de Saint-Just de Narbonne.

Visites libres de cette petite église romane du XIIe siècle qui appartenait au Chapitre de Saint-Just de Narbonne. .

Boulevard Pasteur Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 75 41

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Self-guided tours of this small 12th-century Romanesque church, which belonged to the Chapter of Saint-Just in Narbonne.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN Creissan a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN