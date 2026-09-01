Informations pratiques

La Chapelle-Bayvel

Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin

Eglise La Chapelle-Bayvel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les portes de l’église de la Chapelle-Bayvel, fraichement restaurée, seront ouvertes !

Sur ces deux jours, de 10h à 17h, des passionnés d’histoire locale seront présents sur place pour vous raconter son histoire ! .

Eglise La Chapelle-Bayvel 27260 Eure Normandie +33 6 29 71 21 88

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin La Chapelle-Bayvel a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge