Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin La Chapelle-Bayvel
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-Bayvel
Informations pratiques
La Chapelle-Bayvel
Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin
Eglise La Chapelle-Bayvel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les portes de l’église de la Chapelle-Bayvel, fraichement restaurée, seront ouvertes !
Sur ces deux jours, de 10h à 17h, des passionnés d’histoire locale seront présents sur place pour vous raconter son histoire ! .
Eglise La Chapelle-Bayvel 27260 Eure Normandie +33 6 29 71 21 88
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin La Chapelle-Bayvel a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge
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- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Martin, La Chapelle-Bayvel 19 septembre 2026