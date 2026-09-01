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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN Assignan

dimanche 20 septembre 2026 · Assignan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
34360 Assignan
Département
Hérault
Tarif

Assignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN

Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite libre de l’église paroissiale
Visites libres, ouverture exceptionnelle de l’église datant du XVIIème siècle, qui dispose d’une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher.   .

Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 04 44 

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN

Free tour of the parish church

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN Assignan a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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