JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN Assignan
dimanche 20 septembre 2026 · Assignan
Informations pratiques
Assignan
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN
Assignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre de l’église paroissiale
Visites libres, ouverture exceptionnelle de l’église datant du XVIIème siècle, qui dispose d’une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher. .
Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 04 44
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN
Free tour of the parish church
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN Assignan a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN