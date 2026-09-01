Informations pratiques

Assignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN

Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre de l’église paroissiale

Visites libres, ouverture exceptionnelle de l’église datant du XVIIème siècle, qui dispose d’une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher. .

Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 04 44

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN

Free tour of the parish church

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE D’ASSIGNAN Assignan a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN