Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges Lostanges

Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges Lostanges samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges

Lostanges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Poussez la porte de l’église de Lostanges et découvrez son retable du XVIIᵉ siècle, classé au titre des Monuments historiques

Un chef-d’œuvre sculpté qui témoigne du raffinement de l’art religieux baroque, à admirer dans un cadre sobre et empreint de sérénit

Un moment de calme et de beauté, au cœur du patrimoine corrézien

Visite libre .

Lostanges 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 20 12 51

English : Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges

German : Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges

Italiano :

Espanol : Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges

L’événement Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges Lostanges a été mis à jour le 2025-08-29 par Corrèze Tourisme