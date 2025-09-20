Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges Lostanges
Journées européennes du Patrimoine: visite de l’église Saint-Pierre de Lostanges
Lostanges Corrèze
Gratuit
Gratuit
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-20
Poussez la porte de l’église de Lostanges et découvrez son retable du XVIIᵉ siècle, classé au titre des Monuments historiques
Un chef-d’œuvre sculpté qui témoigne du raffinement de l’art religieux baroque, à admirer dans un cadre sobre et empreint de sérénit
Un moment de calme et de beauté, au cœur du patrimoine corrézien
Visite libre .
Lostanges 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 20 12 51
