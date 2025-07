Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Pierre Saint-Paul rue Saint-Pierre Montmort-Lucy

rue Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Montmort-Lucy Marne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, venez découvrir ou redécouvrir l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montmort-Lucy.

Classée monument historique, elle vous dévoilera toutes ses richesses, notamment, son « Caquetoire » ou narthex, ses vitraux du XVIe remarquablement conservés malgré les 2 guerres mondiales, sa chaire, son Christ du XVIIe, …

Des feuillets et documents de visite seront mis à disposition des visiteurs.

– Exposition thématique « Hommage aux résistants de Montmort » à travers des témoignages familiaux et récits poignants, cette exposition inédite retrace le courage des femmes et des hommes de la région de Montmort. Leurs actions discrètes mais décisives durant la Seconde Guerre mondiale sont enfin mises en lumière, entre mémoire vivante et reconnaissance collective.

– Conférence sur les Résistants (tes) de Montmort et des environs, le samedi de 17h00 à 18h00 l’Association Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy invite des familles d’anciens résistants à témoigner sur les actions et les risques vécus pendant la guerre, lors d’une conférence accompagnée d’un diaporama.

– Exposition d’artistes venez admirer des peintures, des sculptures, des photos, ou encore des vitraux et échanger avec les artistes et exposants présents sur les 2 jours.

– Découverte de vitraux remarquables découvrez les trésors de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et émerveillez-vous devant ses vitraux remarquables du XVIe siècle !

– Visite guidée de l’église, le dimanche matin à 10h30 par un bénévole de l’Association Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy. .

