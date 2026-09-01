Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet Eglise Saint-Thomas de Becket Gruchet-le-Valasse
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Thomas de Becket · Gruchet-le-Valasse
Informations pratiques
Gruchet-le-Valasse
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet
Eglise Saint-Thomas de Becket 10 Rue Président Coty Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir les magnifiques vitraux, statues et mobilier remarquable de l’église Saint Thomas Becket, bénite le 3 décembre 1896 suite à sa reconstruction. La précédente était devenue vétuste et trop petite.
À l’aide d’un livret-guide, vous pourrez vous-même faire la visite mais sachez que de 14h00 à 17h00, Mme LEDOS, Gruchetaine bénévole très investie au sein de la paroisse qui connait bien cette belle église, sera présente pour répondre au mieux à vos questions. .
Eglise Saint-Thomas de Becket 10 Rue Président Coty Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 69 30
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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