Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet Eglise Saint-Thomas de Becket Gruchet-le-Valasse

Informations pratiques

Gruchet-le-Valasse

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet

Eglise Saint-Thomas de Becket 10 Rue Président Coty Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir les magnifiques vitraux, statues et mobilier remarquable de l’église Saint Thomas Becket, bénite le 3 décembre 1896 suite à sa reconstruction. La précédente était devenue vétuste et trop petite.

À l’aide d’un livret-guide, vous pourrez vous-même faire la visite mais sachez que de 14h00 à 17h00, Mme LEDOS, Gruchetaine bénévole très investie au sein de la paroisse qui connait bien cette belle église, sera présente pour répondre au mieux à vos questions. .

Eglise Saint-Thomas de Becket 10 Rue Président Coty Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 69 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Thomas Bechet Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme