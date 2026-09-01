Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Paul-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Paul-du-Bois
Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor
2 allée Georges Moreau Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les coulisses et l’histoire du théâtre ! .
2 allée Georges Moreau Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 07 08 espaceculturelaep@gmail.com
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais
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