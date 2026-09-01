Informations pratiques

Saint-Paul-du-Bois

Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor

2 allée Georges Moreau Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les coulisses et l’histoire du théâtre ! .

2 allée Georges Moreau Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 07 08 espaceculturelaep@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais