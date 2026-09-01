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AGENDA · Saint-Paul-du-Bois

Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Paul-du-Bois

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 allée Georges Moreau
Ville
49310 Saint-Paul-du-Bois
Département
Maine-et-Loire
Tarif
7 7

Saint-Paul-du-Bois

Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor

2 allée Georges Moreau Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les coulisses et l’histoire du théâtre !   .

2 allée Georges Moreau Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 07 08  espaceculturelaep@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais

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