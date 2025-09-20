Journées Européennes du Patrimoine: visite de l’Espace Cistercien et du Monastère Féminin Aubazines
Journées Européennes du Patrimoine: visite de l’Espace Cistercien et du Monastère Féminin Aubazines samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine: visite de l’Espace Cistercien et du Monastère Féminin
Chemin du Canal des Moines Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Visite du musée, ensuite balade jusqu’au monestière féminin avec visite commentée
Sans réservation .
Chemin du Canal des Moines Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 55 16 84
English : Journées Européennes du Patrimoine: visite de l’Espace Cistercien et du Monastère Féminin
German : Journées Européennes du Patrimoine: visite de l’Espace Cistercien et du Monastère Féminin
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine: visite de l’Espace Cistercien et du Monastère Féminin
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visite de l’Espace Cistercien et du Monastère Féminin Aubazines a été mis à jour le 2025-09-12 par Corrèze Tourisme