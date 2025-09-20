Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue de l’église Sainte-Marie Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue de l’église Sainte-Marie Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue de l’église Sainte-Marie

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

À la tribune de l’orgue découverte et démonstration

Prenez place à la tribune pour une présentation vivante du fonctionnement de l’orgue !

Grâce à des schémas et photos, découvrez comment cet instrument complexe produit ses sons, puis observez de près les différents éléments qui le composent buffet, tuyaux, mécanisme…

La visite se conclura par une démonstration musicale, pour entendre l’orgue prendre vie sous vos yeux (et vos oreilles) . .

