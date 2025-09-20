JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’ORGUE Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’ORGUE Lodève samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’ORGUE

Cathédrale Saint Fulcran Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Les Amis des orgues de Lodève vous invitent à une visite unique d’un orgue du XVIIIe siècle, accessible en petit groupe toutes les 20 minutes. L’après-midi se conclura à 18h par un concert d’orgue de 30 minutes.

Gratuit tout public.

Montez observer de près cet orgue datant du 18e siècle. À 18h, un concert d’orgue de 30 minutes terminera l’après-midi. Une visite proposée par les Amis des orgues de Lodève.

Départ toutes les 20 min. Gratuit, tout public.

Programme complet des JEP en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .

Cathédrale Saint Fulcran Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37 gelu4@wanadoo.fr

English :

Les Amis des Orgues de Lodève invite you to a unique tour of an 18th-century organ, accessible in small groups every 20 minutes. The afternoon concludes at 6pm with a 30-minute organ concert.

Free ? for the general public.

German :

Die Orgelfreunde von Lodève laden Sie zu einer einzigartigen Besichtigung einer Orgel aus dem 18. Jahrhundert ein, die in kleinen Gruppen alle 20 Minuten besichtigt werden kann. Der Nachmittag wird um 18 Uhr mit einem 30-minütigen Orgelkonzert abgeschlossen.

Kostenlos ? für jedes Publikum.

Italiano :

Gli Amici degli Organi di Lodève vi invitano a partecipare a una visita unica di un organo del XVIII secolo, in piccoli gruppi ogni 20 minuti. Il pomeriggio si conclude alle 18.00 con un concerto d’organo di 30 minuti.

Gratuito per il pubblico.

Espanol :

Los Amigos de los Órganos de Lodève le invitan a realizar una visita única a un órgano del siglo XVIII, en pequeños grupos cada 20 minutos. La tarde concluye a las 18.00 h con un concierto de órgano de 30 minutos.

Gratuito para el público en general.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’ORGUE Lodève a été mis à jour le 2025-08-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC