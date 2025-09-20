Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’usine de dépollution des eaux usées de Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire

Rue Pierre Martin Boulazac Isle Manoire Dordogne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Gratuit

Venez découvrir les étapes de traitement des eaux usées par les plantes de la station d’épuration du Grand Périgueux

Une installation essentielle pour la préservation de l’environnement !

Douche, vaisselle, chasse d’eau… autant de gestes quotidiens qui nécessitent de l’eau.

Une fois utilisée, cette eau salie, appelée eau usée, est acheminée vers la station de traitement de Terrasson-Lavilledieu pour être nettoyée à travers différentes étapes qui permettent de la transformer en eau propre, avant d’être restituée à la nature !

Elle traite les eaux usées des habitants de Boulazac, Atur, Saint Laurent sur Manoir, Bassillac ainsi que les eaux usées industrielles. .

Rue Pierre Martin Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

