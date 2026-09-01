Informations pratiques

Lolif

Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’usine d’eau de Lolif

Longraye Lolif Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le SMPGA, gestionnaire de la production et de la distribution de l’eau potable sur les territoires de Granville et d’Avranches, ouvre les portes de ses infrastructures.

Des visites guidées sont organisées sur le site de l’usine d’eau de Lolif, au lieu-dit Longraye. Les visiteurs, guidés par le personnel du SMPGA et du CEGA, pourront découvrir ce site clé de la production d’eau potable locale.

Inscriptions obligatoire et places limitées, réservation via le lien dédié : https://chk.me/GyvR9Nw .

Longraye Lolif 50530 Manche Normandie +33 6 73 92 60 44 m.angot@smpga.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’usine d’eau de Lolif

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’usine d’eau de Lolif Lolif a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MSM Normandie – BIT Genêts