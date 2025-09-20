Journées Européennes du Patrimoine visite de Wangen Wangen

Journées Européennes du Patrimoine visite de Wangen Wangen samedi 20 septembre 2025.

44 rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 16:00:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2025, le cercle d’Histoire(s) de Wangen vous propose une visite commentée du village et de ses endroits remarquables.

Vous découvrirez ou redécouvrirez différemment ses tours, emblèmes, bancs de vignerons, pierres sculptées, église, fontaine, cave et ses remparts de 1100 m.

A l’intérieur de l’église, un tympan de plus de 800 ans très bien conservé vous surprendra sans aucun doute.

Rendez-vous le samedi 20 septembre à 16h devant la mairie pour une expérience étonnante et enrichissante ! 0 .

44 rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 63 50 cercle.histoire.wangen@gmail.com

